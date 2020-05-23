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Источник: захватчик банка в Москве слишком пьян, чтобы его опрашивать 

ТАСС 1 час назад
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов не могут опросить мужчину, который задержан за захват людей в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы, из-за того, что он находится в состоянии сильного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
"Мужчина, подозреваемый в захвате людей в банке, находится в состоянии сильного опьянения, из-за чего не получается его опросить", — сказал собеседник агентства.
Штурм банка в Москве попал на видео
Он также отметил, что не исключено, что мужчина находится под действием наркотических средств.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия была найдена бутылка вина, которое захватчик пил в офисе банка.
В субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").
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Комментарии 1
Происшествия , МВД , Альфа-банк , Москва
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