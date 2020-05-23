Заложник из Альфа-Банка , который вел трансляцию с места событий, рассказал каналу "360", что был потрясен случившимся, но сейчас уже успокаивается.

"Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко", — признался он.

Днем в субботу мужчина в форме курьера доставки еды с фирменным рюкзаком зашел в офис банка на Земляном валу в Москве и сказал, что взорвет здание. Сотрудникам банка удалось вывести посетителей, затем спецназ взял офис штурмом.

Захватчика задержали, в его сумке оказался муляж взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.