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«Потрясло немножко». Заложник из Альфа-Банка рассказал о пережитом 

РИА Новости 30 минут назад
Заложник из Альфа-Банка, который вел трансляцию с места событий, рассказал каналу "360", что был потрясен случившимся, но сейчас уже успокаивается.
"Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко", — признался он.
Штурм банка в Москве попал на видео
Днем в субботу мужчина в форме курьера доставки еды с фирменным рюкзаком зашел в офис банка на Земляном валу в Москве и сказал, что взорвет здание. Сотрудникам банка удалось вывести посетителей, затем спецназ взял офис штурмом.
Захватчика задержали, в его сумке оказался муляж взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Альфа-банк
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