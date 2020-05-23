Штурм банка в Москве попал на видео

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Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео 

РИА Новости 19 минут назад
Телеканал "360" опубликовал видео начала штурма отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, где неизвестный захватил заложников.
На кадрах видно, как один из мужчин подходит к двери банка и дергает ее, чтобы открыть. Затем он придерживает ее, чтобы в банк забежали сотрудники спецслужб.
Захватившего столичный банк взяли штурмом
Ранее сообщалось, что мужчина в центре Москвы забаррикадировался в отделении "Альфа-банка". Мужчина удерживал шестерых человек. Позднее представитель экстренных служб сообщил, что злоумышленника задержали. На месте работают следователи.
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Происшествия , Видео , Альфа-банк , Москва
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