Штурм банка в Москве попал на видео

Телеканал "360" опубликовал видео начала штурма отделения "Альфа-банка" в центре Москвы , где неизвестный захватил заложников.

На кадрах видно, как один из мужчин подходит к двери банка и дергает ее, чтобы открыть. Затем он придерживает ее, чтобы в банк забежали сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что мужчина в центре Москвы забаррикадировался в отделении "Альфа-банка". Мужчина удерживал шестерых человек. Позднее представитель экстренных служб сообщил, что злоумышленника задержали. На месте работают следователи.