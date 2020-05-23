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Захватившего столичный банк взяли штурмом 

Майк Габриелян 38 минут назад
Захватчика московского банка взяли штурмом. Группа спецназа СОБР вошла в здание через чёрный вход. Подозреваемый сдался без сопротивления. В его рюкзаке нашли муляж бомбы. Пострадавших нет. Задержание нарушителя подтвердило ГУ МВД.
Оставшийся в банке заложник показал захватчика на видео
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он угрожал взорвать здание.
Сообщалось, что захват заложников в столичном банке может быть связан с материальным положением и долгами злоумышленника.
Происшествия , Видео , МВД , Альфа-банк
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