В столичном банке захватили заложников

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Москве захватили заложников в отделении банка на Земляном валу. Злоумышленник угрожает взорвать здание, сообщает «Интерфакс»

Канал Mash сообщает, что речь идет об Альфа-банке . Внутри здания могут находиться захватчик и пять заложников. По данным канала, 20-летняя сотрудница успела позвонить в полицию и сообщить об угрозе взрыва.

В интернете появилось видео с места ЧП в Москве, где неизвестный угрожает взорвать банк на Земляном валу. Он заблокировал вход в банк, сообщает канал 112

На место стянуты значительные силы органов правопорядка. Правоохранители уже ведут переговоры с предполагаемым преступником, передает РИА Новости.

Известно, что мужчина, захвативший отделение банка, одет в фирменный костюм доставщика еды. За спиной у него рюкзак с логотипом компании. Из рюкзака, по словам свидетелей, торчат провода.

РИА Новости также уточняет, что правоохранители ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников.