В столичном банке захватили заложников

В Москве захватили заложников в отделении банка на Земляном валу. Злоумышленник угрожает взорвать здание, сообщает «Интерфакс».
Канал Mash сообщает, что речь идет об Альфа-банке. Внутри здания могут находиться захватчик и пять заложников. По данным канала, 20-летняя сотрудница успела позвонить в полицию и сообщить об угрозе взрыва.
В интернете появилось видео с места ЧП в Москве, где неизвестный угрожает взорвать банк на Земляном валу. Он заблокировал вход в банк, сообщает канал 112.
На место стянуты значительные силы органов правопорядка. Правоохранители уже ведут переговоры с предполагаемым преступником, передает РИА Новости.
Известно, что мужчина, захвативший отделение банка, одет в фирменный костюм доставщика еды. За спиной у него рюкзак с логотипом компании. Из рюкзака, по словам свидетелей, торчат провода.
РИА Новости также уточняет, что правоохранители ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников.