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Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали
Фото: РИА Новости
Администратор паблика проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.
"Как мне сообщили сегодня, Худяков содержится в ИВС на Петровке, 38. Вчера его привезли из Вологды в Москву, он задержан. Мне пока не сказали причину его задержания и прочие подробности, я выезжаю к нему", — сказал защитник.
Днем ранее в квартире Худякова в Вологде прошел обыск. После него глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел Воронцова.

Первое дело Воронцова

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). 25 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест. Воронцов свою вину не признает.
По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.
"Омбудсмен полиции" — правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.
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Происшествия , Криминал , Соцсети , Владимир Воронцов , Мосгорсуд , МВД , ИТАР-ТАСС , Вологда , Москва
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