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В Петербурге арестовали мужчину, до смерти избившего мать пятерых детей 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Арестован мужчина до смерти избивший мать пятерых детей
Фото: РИА Новости
Суд в Невском районе Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Павла Искандарова, задержанного за избиение до смерти его сожительницы, матери пятерых детей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
"Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Искандарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"), сроком по 27 июля 2020 года", — говорится в сообщении. Сам арестованный не возражал против такого решения суда.
Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что на этой неделе в городе задержали мужчину по подозрению в избиении его сожительницы в квартире на Дальневосточном проспекте. Женщина, которая являлась матерью пятерых детей, была доставлена в больницу, где умерла от полученных травм. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение.
Сам инцидент произошел 15 мая. По данным СК, "несвоевременность возбуждения уголовного дела вызвана поступлением из органов полиции материалов проверки о совершении данного преступления лишь 22 мая".
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему из детей погибшей женщины 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и получила от государства квартиру по программе поддержки многодетных семей.
По данным уполномоченного, дети пока находятся в больнице. Решается вопрос оформления опеки над ними на их деда, который живет в Санкт-Петербурге.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Анна Митянина , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
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