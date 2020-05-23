Выстрел в голову: оскорблённый отец наказал сына

Югре 61-летнего гражданина подозревают в убийстве собственного сына. Трагедия произошла в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, ночью 21 мая 2020 года подозреваемый вместе с 37-летним сыном находились в семейном загородном доме. Мужчины изрядно приняли спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Оскорблённый отец взял охотничье ружье 12 калибра и произвёл несколько предупреждающих выстрелов в пол, чтобы сын замолчал. Но тот продолжал продолжал высказывать упрёки. Тогда отец выстрелил ему в голову.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 («Убийство»). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.