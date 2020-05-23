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Выстрел в голову: в Югре пенсионера подозревают в убийстве сына 

ИА Regnum и ещё 1 23 мая 2020
Выстрел в голову: оскорблённый отец наказал сына
Фото: РИА Новости
В Югре 61-летнего гражданина подозревают в убийстве собственного сына. Трагедия произошла в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
По версии следствия, ночью 21 мая 2020 года подозреваемый вместе с 37-летним сыном находились в семейном загородном доме. Мужчины изрядно приняли спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Оскорблённый отец взял охотничье ружье 12 калибра и произвёл несколько предупреждающих выстрелов в пол, чтобы сын замолчал. Но тот продолжал продолжал высказывать упрёки. Тогда отец выстрелил ему в голову.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 («Убийство»). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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Происшествия , Криминал , Убийство , СКР , Ханты-Мансийский автономный округ
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