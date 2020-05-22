В Москве допросили подозреваемую в распространении фейка

Юлия Иванова. Столичные следователи допросили модератора паблика, подозреваемую в распространении фейка о том, что из здания детского дома в Крылатском по ночам якобы вывозят трупы больных коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК России по Москве

Ранее сообщалось, что СК завёл дело из-за ложной информации, согласно которой из больницы в Крылатском ночью вывозятся тела людей, умерших от коронавируса.

В пятницу СК РФ на своём YouTube-канале опубликовал часть допроса. В ходе него женщина рассказала, что 8 апреля выложила ролик о том, что с территории детского дома №17 в Крылатском вывозили трупы. При этом она не проверила достоверность источника.