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Задержанного ФСБ за продажу видеоняни россиянина оправдал суд 

Lenta.ru 33 минуты назад
Задержанного за продажу видеоняни оправдали
Фото: РИА Новости
В Москве суд оправдал задержанного ФСБ за продажу видеоняни россиянина. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает Telegram-канал RT.
По его данным, житель Зеленограда Денис Кабрера приобрел камеру-видеоняню для своего сына. Позже, когда ребенок подрос, он размести объявление о продаже гаджета. Под видом покупателей на встречу пришли сотрудники ФСБ, которые задержали мужчину якобы за сбыт шпионского оборудования. Подозреваемому грозил реальный срок до четырех лет лишения свободы.
Во время изучения оборудования мужчина продемонстрировал суду, что на устройстве есть заметный индикатор того, что ведется съемка. А значит оно не может считаться шпионским. Судья не усмотрел в действиях Кабреры преступного умысла и отпустил его.
В конце 2012 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге приговорен к десяти месяцам условного срока приезжий из Башкирии, признанный виновным в незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
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Происшествия , ФСБ , Москва
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