МИД России сообщил, что россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане, где самолёт потерпел крушение при посадке в Карачи.
«По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение российского ведомства.
В МИД выразили сочувствие и поддержку семьям погибших.
22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар сообщил о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи. Уточнялось, что лайнер рухнул на жилой район. Несколько десятков человек погибли.