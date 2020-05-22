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Россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане 

RT на русском и ещё 38 46 минут назад
Россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане
Фото: Reuters
МИД России сообщил, что россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане, где самолёт потерпел крушение при посадке в Карачи.
«По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение российского ведомства.
В МИД выразили сочувствие и поддержку семьям погибших.
22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар сообщил о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи. Уточнялось, что лайнер рухнул на жилой район. Несколько десятков человек погибли.
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Происшествия , Катастрофы , МИД , РИА Новости , Карачи , Пакистан
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