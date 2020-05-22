Россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане 

«По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение российского ведомства.

В МИД выразили сочувствие и поддержку семьям погибших.

22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар сообщил о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи. Уточнялось, что лайнер рухнул на жилой район. Несколько десятков человек погибли.