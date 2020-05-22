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В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете 

Lenta.ru 39 минут назад
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Фото: РИА Новости
В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения головы мужчины на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По ее словам, в лесополосе в районе улицы Планерная найдена голова неизвестного в мусорном пакете. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее, 25 марта, сообщалось, что в Тропаревском парке в Москве за два дня нашли четыре фрагмента человеческих рук.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , Lenta.ru , Москва
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