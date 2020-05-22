В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете 

По ее словам, в лесополосе в районе улицы Планерная найдена голова неизвестного в мусорном пакете. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что в Тропаревском парке в Москве за два дня нашли четыре фрагмента человеческих рук.