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Украинка расстреляла Пипку 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Украинка расстреляла Пипку
Фото: Первый городской / YouTube
В Кривом Роге девушка возле отеля «Украиночка» устроила стрельбу и тяжело ранила местного прокурора Алексея Пипку, расстреляв всю обойму травматического пистолета. Об этом пишет «РБК-Украина».
Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ранениями живота, ему провели несколько операций. Инцидент произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников прокуратуры в компании друзей. Туда и приехала знакомая девушка прокурора.
Стрелявшую в Пипку задержали, проводится расследование. Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Покушение на убийство»). В пресс-службе Национальной полиции не комментируют детали ЧП.
Согласно одной из версий, у Пипки, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт с девушкой в компании прокуроров. Местный журналист Кирилл Кризалис утверждает, что в мужчину стреляла его сожительница по причине ревности.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , РБК-Украина , Кривой Рог
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