Украинка расстреляла Пипку 

Кривом Роге девушка возле отеля «Украиночка» устроила стрельбу и тяжело ранила местного прокурора Алексея Пипку, расстреляв всю обойму травматического пистолета. Об этом пишет «РБК-Украина».

Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ранениями живота, ему провели несколько операций. Инцидент произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников прокуратуры в компании друзей. Туда и приехала знакомая девушка прокурора.

Стрелявшую в Пипку задержали, проводится расследование. Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Покушение на убийство»). В пресс-службе Национальной полиции не комментируют детали ЧП.

Согласно одной из версий, у Пипки, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт с девушкой в компании прокуроров. Местный журналист Кирилл Кризалис утверждает, что в мужчину стреляла его сожительница по причине ревности.