Таксист из Лондона умер после того, как заразился коронавирусом от плюнувшего в него пассажира.

Как пишет РЕН ТВ, пассажир отказался заплатить за поездку 9 фунтов стерлингов (около 785 рублей) и, покидая машину, плюнул в водителя.

«У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже», — заявил он напоследок.

Через несколько дней у водителя началось недомогание, и его госпитализировали с коронавирусом. В больнице он провел три недели и умер от осложнений.

Родные таксиста организовали сбор средств на его похороны. Им удалось собрать 6 тысяч фунтов (523 тысячи рублей) — вдвое больше, чем они планировали.

В феврале «Рамблер» писал, что жителя Китая арестовали за плевок на кнопки лифта. В интернете распространилась запись с камеры наблюдения лифта, на которой мужчина сначала плюнул на кнопки, а затем начал вытирать их салфеткой. После этого у мужчины начался приступ сильного кашля. Полиция задержала мужчину на десять дней в наказание за панику, которую он вызвал.