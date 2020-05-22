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«У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже»: таксист умер после плевка пассажира 

Вероника Полынина и ещё 1 18 минут назад
«У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже»
Фото: depositphotos.com
Таксист из Лондона умер после того, как заразился коронавирусом от плюнувшего в него пассажира.
Как пишет РЕН ТВ, пассажир отказался заплатить за поездку 9 фунтов стерлингов (около 785 рублей) и, покидая машину, плюнул в водителя.
«У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже», — заявил он напоследок.
Через несколько дней у водителя началось недомогание, и его госпитализировали с коронавирусом. В больнице он провел три недели и умер от осложнений.
Китайца арестовали за плевок на кнопки лифта
Родные таксиста организовали сбор средств на его похороны. Им удалось собрать 6 тысяч фунтов (523 тысячи рублей) — вдвое больше, чем они планировали.
В феврале «Рамблер» писал, что жителя Китая арестовали за плевок на кнопки лифта. В интернете распространилась запись с камеры наблюдения лифта, на которой мужчина сначала плюнул на кнопки, а затем начал вытирать их салфеткой. После этого у мужчины начался приступ сильного кашля. Полиция задержала мужчину на десять дней в наказание за панику, которую он вызвал.
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Происшествия , В мире , РЕН ТВ
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