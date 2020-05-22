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Названа предварительная причина крушения самолёта в Пакистане 

News.ru 1 час назад
Техническую неисправность называют основной причиной крушения пассажирского борта в Пакистане.
По версии News Jockey, экипаж сообщал о неработающем шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой, после чего упал прямо в жилом секторе.
Издание приводит также список находившихся на борту пассажиров. Предположительно, этим бортом летели 99 пассажиров и восемь членов экипажа.
Как писал NEWS.ru, Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не только среди пассажиров и бортпроводников, но и среди находившихся на земле людей.
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Происшествия , Видео , Пакистан
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