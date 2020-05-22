Техническую неисправность называют основной причиной крушения пассажирского борта в Пакистане

По версии News Jockey, экипаж сообщал о неработающем шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой, после чего упал прямо в жилом секторе.

PIA aircraft A320 crashed another visual.



#planecrash #pia #Piaplanecrash #Karachi #ModelColony pic.twitter.com/aNotZfUrqE— News Jockey (@jockey_news) May 22, 2020 Издание приводит также список находившихся на борту пассажиров. Предположительно, этим бортом летели 99 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как писал NEWS.ru, Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не только среди пассажиров и бортпроводников, но и среди находившихся на земле людей.