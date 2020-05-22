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Фотографа-педофила осудили за сексуальное насилие над воспитанниками детдома 

Экспресс газета и ещё 4 50 минут назад
Фотосессии в детдоме закончились изнасилованиями
Фото: ТАСС
В Петербурге 56-летнего фотографа Александра Брыкова осудили за сексуальное насилие над воспитанниками детдома и создании порнографических материалов. Его посадили на четыре года и семь месяцев в колонию общего режима.
Брыков в течение трех лет приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
Об этом знала воспитатель детдома Валентина Михалова. Кроме того, когда дело завели, она шантажировала детей и обещала их убить, если они дадут показания против фотографа. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении нее и бывшего воспитанника детского дома.
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Происшествия , ФСИН , Санкт-Петербург
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