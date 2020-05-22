Вулкан Этна выбросил облако пепла

Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил пепел на высоту 4,5 километра, передает "Москва 24".

Процесс извержения пепла продолжался на протяжении трех часов. Перед этим специалисты зафиксировали активность в одном из кратеров на юго-восточном склоне вулкана.

В связи с тем, что вулкан продолжает оставаться действующим, он до сих пор остается под пристальным наблюдением специалистов. Так, в феврале 2019 года произошло очередное мощное извержение. Тогда был закрыт местный аэропорт.

В последний раз Этна активизировался 24 апреля. Из юго-восточного кратера шли потоки лавы, а столбы дыма и пепла достигали нескольких километров в высоту.

Вулкан Этна считается крупнейшим действующим вулканом Европы. Он расположен недалеко от городов Мессина и Катания. Высота вулкана составляет 3295 метров. Его площадь равна 1190 квадратным километрам, в связи с чем он превосходит размерами знаменитый Везувий в 2,5 раза.