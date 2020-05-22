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Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Вулкан Этна выбросил облако пепла
Фото: Wikipedia
Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил пепел на высоту 4,5 километра, передает "Москва 24".
Процесс извержения пепла продолжался на протяжении трех часов. Перед этим специалисты зафиксировали активность в одном из кратеров на юго-восточном склоне вулкана.
В связи с тем, что вулкан продолжает оставаться действующим, он до сих пор остается под пристальным наблюдением специалистов. Так, в феврале 2019 года произошло очередное мощное извержение. Тогда был закрыт местный аэропорт.
В последний раз Этна активизировался 24 апреля. Из юго-восточного кратера шли потоки лавы, а столбы дыма и пепла достигали нескольких километров в высоту.
Вулкан Этна считается крупнейшим действующим вулканом Европы. Он расположен недалеко от городов Мессина и Катания. Высота вулкана составляет 3295 метров. Его площадь равна 1190 квадратным километрам, в связи с чем он превосходит размерами знаменитый Везувий в 2,5 раза.
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Происшествия , Катастрофы , Москва24 , Сицилия
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