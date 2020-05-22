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Пассажирский самолет упал в Пакистане 

Газета.Ru 1 час назад
Пассажирский самолет упал в Пакистане, передает Arab News Pakistan.
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Происшествия , Видео , Пакистан
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