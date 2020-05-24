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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
Мощное землетрясение произошло в Мексике
Фото: РИА Новости
Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на территории Мексики, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 122 километрах к юго-западу от муниципалитета Мапастепек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Ощутили ли подземные толчки жители региона не сообщается. Также не поступало данных о возможных разрушениях или пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM 22 мая землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Мексики. Эпицентр сейсмособытия находился в 200 километрах от города Сан-Хосе-дель-Кабо на глубине 10 километров. Пострадавших не было.
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Происшествия , В мире , Пожары , Землетрясение , ИА REGNUM , Мексика
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