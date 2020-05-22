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Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
Бывший издатель журнала «Флирт» задержан по подозрению в организации проституции. МВД России опубликовало видео оперативного мероприятия из квартиры Дмитрия Зяблицева.
В ведомстве сообщили, что по данному делу было задержано восемь человек, включая основателя издания с рекламой услуг интимного характера, печатная версия которого распространялась в Москве бесплатно.
Как установили следователи, подозреваемые публиковали в Интернете объявления с фотографиями девушек о предоставлении сексуальных услуг за денежное вознаграждение. В ходе проведения обыска в местах проживания злоумышленников были обнаружены десятки мобильных телефонов, денежные средства, а также тетради и блокноты, где фиксировались их доходы от противоправной деятельности.
Происшествия , Видео , МВД
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