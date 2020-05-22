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Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Чите задержан противник самоизоляции. Житель Забайкалья размещал в Интернете материалы, призывающие людей бойкотировать режим самоизоляции и выходить на улицы. По данным следствия, в своем обращении к пользователям Сети мужчина побуждал к массовым беспорядкам.
Правоохранительные органы вычислили возмутителя правопорядка, в его квартире был проведен обыск. Полицейские изъяли ноутбук, видеокамеру и запоминающие устройства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ за призывам к массовым беспорядкам.
Происшествия , Видео , МВД , Чита
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