Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите 

В Чите задержан противник самоизоляции. Житель Забайкалья размещал в Интернете материалы, призывающие людей бойкотировать режим самоизоляции и выходить на улицы. По данным следствия, в своем обращении к пользователям Сети мужчина побуждал к массовым беспорядкам.
Правоохранительные органы вычислили возмутителя правопорядка, в его квартире был проведен обыск. Полицейские изъяли ноутбук, видеокамеру и запоминающие устройства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ за призывам к массовым беспорядкам.