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В Дагестане в ходе антитеррористической операции ранен силовик 

ИА Regnum и ещё 37 1 час назад
В Дагестане в ходе спецоперации ранен силовик
Фото: РИА Новости
В ходе контртеррористической операции в Дагестане один силовик получил ранения. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Национальный антитеррористический комитет России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, контртеррористическая операция проводится в Хасавюртском районе Дагестана. Там силовики обнаружили группу боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы.
Боевики успели скрыться в лесистой пересеченной местности. Силовики блокировали район и вступили в боестолкновение с боевиками.
В хое боя один силовик получил ранение. Перестрелка была остановлена — ведутся переговоры о сдаче боевиков.
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Происшествия , НАК , Республика Дагестан
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