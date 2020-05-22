В Дагестане в ходе спецоперации ранен силовик

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, контртеррористическая операция проводится в Хасавюртском районе Дагестана. Там силовики обнаружили группу боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы.

Боевики успели скрыться в лесистой пересеченной местности. Силовики блокировали район и вступили в боестолкновение с боевиками.

В хое боя один силовик получил ранение. Перестрелка была остановлена — ведутся переговоры о сдаче боевиков.