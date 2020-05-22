В Дагестане в ходе спецоперации ранен силовик

В ходе контртеррористической операции в Дагестане один силовик получил ранения. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Национальный антитеррористический комитет России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, контртеррористическая операция проводится в Хасавюртском районе Дагестана. Там силовики обнаружили группу боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы.
Боевики успели скрыться в лесистой пересеченной местности. Силовики блокировали район и вступили в боестолкновение с боевиками.
В хое боя один силовик получил ранение. Перестрелка была остановлена — ведутся переговоры о сдаче боевиков.