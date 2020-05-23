В Петербурге проверят «неотложки» из-за смерти женщины

Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении "неотложки" Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.

Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники №54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом и в них нет мест.

Представитель администрации Калининского района сообщала РИА Новости, что по факту смерти местной жительницы совместно со следственными органами проводится проверка поликлиники №54, которая подведомственна районным властям.

Как сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора, глава города также инициировал служебное расследование работы районной "неотложки"

"Губернатор Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования", — говорится в сообщении.

Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.