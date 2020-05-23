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В Петербурге проверят работу «неотложки» из-за смерти женщины дома 

РИА Новости и ещё 25 1 час назад
В Петербурге проверят «неотложки» из-за смерти женщины
Фото: РИА Новости
Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении "неотложки" Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.
Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники №54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом и в них нет мест.
Представитель администрации Калининского района сообщала РИА Новости, что по факту смерти местной жительницы совместно со следственными органами проводится проверка поликлиники №54, которая подведомственна районным властям.
Как сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора, глава города также инициировал служебное расследование работы районной "неотложки"
"Губернатор Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования", — говорится в сообщении.
Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Беглов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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