Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
40-литровый баллон с хлором взорвался минувшей ночью на северо-западе Москвы. Разгерметизация емкости произошла около здания Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Хлор предназначался для дезинфекции воды. По некоторым сведениям, в результате инцидента в окнах выбило стекла, пострадавших нет.
На место прибыли работники экстренных служб, они провели обеззараживание территории. Остатки химического вещества смыли сотрудники Мосводоканала.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Мосводоканал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: истребители перебросили из Хмеймима в Ливию
СМИ: истребители перебросили из Хмеймима в Ливию
«Я получаю много денег, реально много денег»
«Я получаю много денег, реально много денег»
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
«Он не помнит людей, не помнит события»
«Он не помнит людей, не помнит события»
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение