Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором 

40-литровый баллон с хлором взорвался минувшей ночью на северо-западе Москвы. Разгерметизация емкости произошла около здания Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Хлор предназначался для дезинфекции воды. По некоторым сведениям, в результате инцидента в окнах выбило стекла, пострадавших нет.
На место прибыли работники экстренных служб, они провели обеззараживание территории. Остатки химического вещества смыли сотрудники Мосводоканала.