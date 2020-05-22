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В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Фото: ТАСС
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
"В своей квартире по указанному адресу без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело подростка 2004 года рождения. Также при осмотре подъезда, у входа в чердачное помещение, без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело подростка 2003 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным полиции, оба подростка состояли на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.
Как уточнили в ведомстве, заявка об обнаружении тела одного из подростков в доме номер 51 по Кронверкскому проспекту поступила в полицию через службу скорой помощи. Устанавливается причина смерти, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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