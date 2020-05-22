В Красноярском крае в городе Канск местные жители наблюдали падение небесного тела в атмосфере Земли. Видео этого природного явления появилось в социальных сетях. Очевидцы сначала наблюдали ярко светящийся объект в небе, а потом услышали грохот. На данный момент место падения этого метеорита не определено. Светящийся шар пролетел над городом еще 18 мая примерно в 22:45 по местному времени. Пользователи социальных сетей сообщили, что светящийся объект в небе в это время наблюдали не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах Красноярского края.
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
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