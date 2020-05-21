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В мурманском порту произошел разлив нефтепродуктов 

ИА Regnum 43 минуты назад
В Мурманске произошел разлив нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
В порту Мурманска во время бункеровки топливом судна произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что часть топлива попала в акваторию Кольского залива.
В настоящее время Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения акватории морского порта. По результатам проверки соблюдения требований безопасности судоходства и экологического законодательства прокуратура примет комплекс мер реагирования.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Мурманск
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