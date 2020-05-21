В Мурманске произошел разлив нефтепродуктов

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В порту Мурманска во время бункеровки топливом судна произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что часть топлива попала в акваторию Кольского залива.