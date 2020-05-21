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Женщина умерла в отделе полиции под Челябинском 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Женщина умерла в отделе полиции под Челябинском
Фото: News.ru
Полиция Челябинской области начала проверку после смерти в районном отделе местной жительницы. Инцидент произошёл в Аргаяшском районе. Гражданка была доставлена в участок для отбывания административного наказания, назначенного судом.
Однако 21 мая состояние арестованной ухудшилось. Прибывшая бригада скорой помощи стабилизировала её состояние и выписала лекарственный препарат. Однако несколько часов спустя женщине снова стало плохо. Вторая команда медиков констатировала смерть, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.
По предварительным данным у гражданки произошёл сердечный приступ.
В правоохранительных органах уточнили, что ей было назначено административное наказание за уклонение от уплаты алиментов.
Ранее в тюменском отделе полиции умер мужчина. Как писал NEWS.ru, молодой человек был задержан за потребление наркотиков.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Челябинск , Челябинская Область
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