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Троллей разозлило происшествие на украинском мосту вместо крымского 

Мария Иванова 26 минут назад
Перепутавшие мосты тролли рано обрадовались
Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress
Интернет-пользователи перепутали мост у города Никополя с Крымским мостом и обрадовались происшествию, случившемуся с украинским сооружением. Внимание на это обратил «Царьград».
Один из пользователей твиттера написал, что «поздний майский ледоход с Азовского моря» снес опоры «Крымского моста», и заявил о провале «утопичного проекта».
Также автор поста опубликовал фотографию инцидента, на которой пользователи не опознали мост близ Никополя. На самом деле он обрушился, когда по нему проезжала фура.
«Слава Україні!» — написали в комментариях к посту.
Некоторые пользователи все же разобрались с мостами, отмечает «Царьград»
«Возле украинского Никополя рухнул мост. И снова снаряд лёг рядом с Крымским. Кучно ложится, вот-вот и достанет!» — процитировал одного из них портал.
Как писал «Рамблер», мост через Керченский пролив, открыли в мае 2018 года. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров.
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Комментарии
Происшествия , Царьград ТВ , Никополь
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