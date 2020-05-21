Перепутавшие мосты тролли рано обрадовались

Интернет-пользователи перепутали мост у города Никополя с Крымским мостом и обрадовались происшествию, случившемуся с украинским сооружением. Внимание на это обратил «Царьград».
Один из пользователей твиттера написал, что «поздний майский ледоход с Азовского моря» снес опоры «Крымского моста», и заявил о провале «утопичного проекта».
Также автор поста опубликовал фотографию инцидента, на которой пользователи не опознали мост близ Никополя. На самом деле он обрушился, когда по нему проезжала фура.
«Слава Україні!» — написали в комментариях к посту.
Некоторые пользователи все же разобрались с мостами, отмечает «Царьград»
«Возле украинского Никополя рухнул мост. И снова снаряд лёг рядом с Крымским. Кучно ложится, вот-вот и достанет!» — процитировал одного из них портал.
Как писал «Рамблер», мост через Керченский пролив, открыли в мае 2018 года. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров.