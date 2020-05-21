В горсовете Красноярска прошли обыски

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Силовики провели обыск в кабинете одного из депутатов горсовета Красноярска , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня в первой половине дня приходили с обыском. Других подробностей пока нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "по предварительным данным, работали в кабинете Азаренко".

Иван Азаренко является заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры.