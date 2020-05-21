Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Два человека погибли в пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Пировское в Красноярском крае . Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В результате пожара произошло обрушение кровли над двумя квартирами второго этажа, спасены шесть человек, из них трое детей, эвакуировались два человека. Обнаружили двух погибших", — сообщил представитель главка.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Возгорание началось в ночь на четверг, ликвидация пожара заняла более шести часов, огонь был потушен 07:34 утра (03:34 мск). К тушению пожара привлекалось 27 человек и 10 единиц техники.