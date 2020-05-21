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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Красноярском крае 

ТАСС и ещё 3 4 часа назад
Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Пировское в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
"В результате пожара произошло обрушение кровли над двумя квартирами второго этажа, спасены шесть человек, из них трое детей, эвакуировались два человека. Обнаружили двух погибших", — сообщил представитель главка.
Площадь пожара составила 200 кв. м. Возгорание началось в ночь на четверг, ликвидация пожара заняла более шести часов, огонь был потушен 07:34 утра (03:34 мск). К тушению пожара привлекалось 27 человек и 10 единиц техники.
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