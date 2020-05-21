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Бросивший детей в Шереметьево мужчина останется под стражей до середины июня 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Бросившему детей в Шереметьево мужчине продлили арест
Фото: соцсети
Срок содержания под стражей Виктора Гаврилова, который в январе бросил двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, продлен до середины июня. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Ястребов.
"Арест продлен до 13 июня, после на это подавалась апелляционная жалоба, в удовлетворении которой было отказано, и Виктор Гаврилов был оставлен под стражей. В настоящее время он находится в СИЗО №1 Хабаровска", — сказал Ястребов.
26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Дело об истязании в отношении Гаврилова завели, так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Задержан он был 13 февраля именно за кражу. До этого, спустя несколько дней после того, как он оставил детей в аэропорту, Гаврилов явился к следователям в Ростовской области с повинной. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке.
Следователями также было установлено, что данная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
В отделе опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре ТАСС сообщили, что дети, которые ранее жили с отцом, находятся с матерью.
"Отношения восстановлены, у детей все хорошо. Семья на сопровождении, с ними взаимодействуют специалисты, в том числе психологи", — уточнили в отделе.
Мать мальчиков подала иск об ограничении Гаврилова в родительских правах, он еще рассматривается. Женщина заявляла о том, что Гаврилов препятствовал ее общению с детьми.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Виктор Гаврилов , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровск
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