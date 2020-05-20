Три человека задержаны после стрельбы в Москве

Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице", — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что задержанные доставлены в территориальный отдел полиции.
Стрельба произошла на Южнопортовой улице. В ходе конфликта один из мужчин ранил троих из пистолета и скрылся.
В городе был введен план "Перехват" для розыска и задержания стрелка.