Жительница Анапы запретила соседке и ее детям без защитных масок войти в подъезд многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает «Новая Кубань» (https://newkuban.ru/news/210534112/).

«Иди, * (собака. — Прим. ред.)! Пошла * (далеко. — Прим. ред.)! У тебя ничего… маски нет! Все, пошла вон! У нас масочный! У нас маски! Это ты, * (собака. — Прим. ред.)… Пошла * (далеко. — Прим. ред.)! Иди *** (далеко. — Прим. ред.)! Ты не пройдешь! Не пройдешь! Я сейчас вызову ментов! Нету маски у тебя! Нету маски! Пошла вон! У нас масочный! Неадекватная?! У нас масочный! Масочный! Пошла вон!» — кричит женщина примерно предпенсионного возраста на видео, которое некоторое время назад было опубликовано в социальных сетях.

По данным «Новой Кубани», инцидент имел место в Анапе, а судя по репликам собеседницы женщины, та кричит на свою соседку, мать по меньшей двоих детей.

Масочный режим, как сообщал «Рамблер», был введен в Краснодарском крае в конце апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Он подразумевает запрет на пользование общественным транспортом и пребывание в общественных местах без медицинских масок и перчаток.