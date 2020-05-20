На Южнопортовой улице в Москве произошла стрельба, ранены три человека.

Как сообщает телеграм-канал Mash, стрелявшие скрылись на автомобиле Mitsubishi белого цвета.

Стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. В результате происшествия пострадали три человека, один из них получил ранение в шею, другой в руку, третьего задело незначительно.

Подробности произошедшего выясняются.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова с балкона четвертого этажа московской многоэтажки. В результате происшествия никто не пострадал.