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В Москве произошла стрельба 

Вероника Полынина 33 минуты назад
На Южнопортовой улице в Москве произошла стрельба, ранены три человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, стрелявшие скрылись на автомобиле Mitsubishi белого цвета.
Стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. В результате происшествия пострадали три человека, один из них получил ранение в шею, другой в руку, третьего задело незначительно.
Подробности произошедшего выясняются.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова с балкона четвертого этажа московской многоэтажки. В результате происшествия никто не пострадал.
Происшествия , Видео , Москва
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