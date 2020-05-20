Хозяин голубятни отравил внука

На западе Московской области хозяин голубятни случайно отравил своего внука. Об этом сообщает МК.

Ребенок находился на даче с мамой и бабушкой. Женщины оставили ребенка во дворе, а спустя некоторое время заметили, что мальчик стал вялым. Неподалеку обнаружили перевернутое ведро, а среди разбросанного мусора лежал пузырек с ядом для хищных птиц.

Ребенка госпитализировали, в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. Его мать рассказала, что дедушка мальчика разводит голубей — он построил на даче голубятню и купил на птичьем рынке отраву, чтобы избавиться от хищных птиц на участке.

Накануне пенсионер выбросил бутылочку с остатками яда в мусорное ведро, однако вещество нашел и попробовал его внук.