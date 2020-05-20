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Хозяин голубятни под Москвой случайно отравил своего внука 

Мослента 10 часов назад
Хозяин голубятни отравил внука
Фото: РИА Новости
На западе Московской области хозяин голубятни случайно отравил своего внука. Об этом сообщает МК.
Ребенок находился на даче с мамой и бабушкой. Женщины оставили ребенка во дворе, а спустя некоторое время заметили, что мальчик стал вялым. Неподалеку обнаружили перевернутое ведро, а среди разбросанного мусора лежал пузырек с ядом для хищных птиц.
Ребенка госпитализировали, в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. Его мать рассказала, что дедушка мальчика разводит голубей — он построил на даче голубятню и купил на птичьем рынке отраву, чтобы избавиться от хищных птиц на участке.
Накануне пенсионер выбросил бутылочку с остатками яда в мусорное ведро, однако вещество нашел и попробовал его внук.
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