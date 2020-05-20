Убившего двух человек стрелка освободили в зале суда

Расстреляв двоих соседей, 53-летний житель Анапы смог избежать наказания и был освобожден прямо в зале суда, сообщает Краснодарский краевой суд. По данным регионального СК, 3 февраля 2019 года мужчина с помощью охотничьего ружья расправился с 60-летним знакомым и его сыном, которые якобы громко шумели. Сначала предполагаемому злоумышленнику вменяли статью об убийстве, но позже суд присяжных переквалифицировал ее на самооборону из-за «нехватки доказательств».

53-жителя Анапы освободили в зале суда после того, как он расстрелял 60-летнего соседа и его 30-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По данным регионального Следственного комитета, трагедия произошла 3 февраля 2019 года в домах на улице Грушевой села Супсех Анапского района. В тот день во дворе мужчин 60-ти и 30-ти лет громко играла музыка. Сосед не выдержал и сделал замечание знакомым, бросая камни в их двор.

В итоге родственники решили разобраться с анапчанином и пришли на территорию его домовладения выяснять отношения.

В ответ мужчина, вооружившись охотничьим ружьем, сначала убил выстрелом в голову 60-летнего соседа, после чего выстрелил в живот его сыну, пока тот пытался отобрать у оппонента ружье. От полученных ран оба умерли на месте трагедии.

Осознав произошедшее, анапчанин сам позвонил в правоохранительные органы и признался в содеянном, а также вызвал скорую помощь. После этого против мужчины возбудили дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом — п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На время следствия его отправили под арест.

Тем не менее уже 18 марта 2020 года суд присяжных заседателей переквалифицировал статью обвинения на ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» — в суде это считается преступлением небольшой степени тяжести, которое наказывается лишением свободы до двух лет.

18 мая на основании вердикта присяжных судья признал анапчанина виновным в убийстве при превышении самообороны. Однако в связи с тем, что мужчина ранее не совершал уголовно наказуемых преступлений, его осудили на два года исправительных работ.

Тем не менее на основании того, что осужденный находился под стражей с февраля 2019 года, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, его наказание было признано отбытым — мужчину освободили прямо в зале суда.

«Приговор Хоменко был постановлен судьей на основании вердикта граждан — присяжных заседателей. Вероятно, присяжным не хватило доказательств, представленных стороной обвинения, для того, чтобы признать Хоменко виновным в убийстве», — пояснили в суде.

Похожая трагедия, обернувшаяся еще большими жертвами, произошла в Рязанской области. Там 8 апреля региональный СК предъявил 31-летнему жителю поселка Елатьма обвинение в убийстве пяти человек.

Согласно версии Следкома, на преступление мужчина решился 4 апреля. Тогда под окнами его дома проходила компания молодых людей, которая, по словам предполагаемого злоумышленника, громко разговаривала, сообщал портал «Рязань. Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Не выдержав шума, сельчанин вышел на балкон и сделал замечание компании, после чего между ними разгорелся конфликт.

В гневе мужчина схватил свое охотничье ружье, вышел из дома и расстрелял обидчиков — четырех парней и их подругу. От полученных ранений все пять человек скончались на месте трагедии.

После случившегося предполагаемый злоумышленник попытался сбежать, но силовики задержали его по горячим следам, пишет рязанский СК. По ходатайству следствия суд избрал в отношении 31-летнего сельчанина меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса мужчина признался, что выстрелил в людей, наглядно продемонстрировав это — тем не менее он уверял правоохранителей, что его действия были самообороной. Несмотря на это в отношении предполагаемого злоумышленника возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» — расследование продолжается и по сей день.