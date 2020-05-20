Медсестру наказали за купальник под прозрачным костюмом

К медсестре Тульской областной больницы применили дисциплинарное взыскание из-за купальника, надетого под прозрачный защитный костюм. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на Минздрав региона.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилось фото медсестры в перчатках, маске и защитном костюме, под которым нет ничего, кроме купальника. Сообщалось, что снимок был сделан в палате инфекционного госпиталя.

"Тульские новости"

Источник «Тульских новостей» заявил, что медсестре было слишком жарко в защитном костюме, она решила надеть купальник, но не учла, что костюм настолько просвечивается.

Минздраве изданию заявили, что медсестра нарушила требования к медицинской одежде, поэтому к ней применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Кроме того, с персоналом больницы провели разъяснительную беседу, медикам напомнили о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Также чиновники усилили контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования спецодежды и средств индивидуальной защиты.