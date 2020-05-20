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Тульскую медсестру наказали за купальник под прозрачным костюмом 

Мария Иванова 1 час назад
Медсестру наказали за купальник под прозрачным костюмом
Фото: РИА Новости
К медсестре Тульской областной больницы применили дисциплинарное взыскание из-за купальника, надетого под прозрачный защитный костюм. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на Минздрав региона.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилось фото медсестры в перчатках, маске и защитном костюме, под которым нет ничего, кроме купальника. Сообщалось, что снимок был сделан в палате инфекционного госпиталя.
"Тульские новости"
Источник «Тульских новостей» заявил, что медсестре было слишком жарко в защитном костюме, она решила надеть купальник, но не учла, что костюм настолько просвечивается.
В Минздраве изданию заявили, что медсестра нарушила требования к медицинской одежде, поэтому к ней применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Кроме того, с персоналом больницы провели разъяснительную беседу, медикам напомнили о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Также чиновники усилили контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования спецодежды и средств индивидуальной защиты.
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Происшествия , Минздрав РФ
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