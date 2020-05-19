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Появилось возможное доказательство убийства главаря «Имарата Кавказ» 

Lenta.ru 19 минут назад
Найдено доказательство убийства главаря «Имарата Кавказ»
Фото: РИА Новости
Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал возможное доказательство убийства главаря «Имарата Кавказ» (запрещенной в России террористической организации).
По данным канала, террориста ликвидировали неподалеку от его дома 18 мая в сирийском Идлибе. Отмечается, что мужчина был уроженцем Дагестана.
При этом об убийстве главаря «Имарата Кавказ» Абдуллы Цумады сообщалось еще 16 мая. В его гибели обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (ИГ, также запрещено в РФ).
В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.
«Имарат Кавказ» — террористическая организация, действовавшая на юге России с 2007 года. Являясь союзником запрещенной в РФ международной группировки «Аль-Каида», она ставила своей целью создание независимого исламского государства на территории Северного Кавказа. Была практически полностью уничтожена после гибели своих лидеров, ее остатки дали присягу ИГ и перебрались в Сирию.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Африка , Ближний Восток , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , Имарат Кавказ , Исламское государство , Аль-Каида , Республика Дагестан
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