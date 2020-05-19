Военный вертолет разбился в Подмосковье

В районе подмосковного Клина совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России , экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Авария произошла около 20.00 мск в 20 км от Клина при выполнении учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта, отметили в Минобороны

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования Воздушно-Космических сил.

Телеграм-канал Mash сообщает, что экипаж Ми-8 состоял из трех человек, все они погибли. Падение произошло в районе деревни Захарово. Предположительно, машина принадлежит военной базе в Клину-5.