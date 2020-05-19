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Экипаж Ми-8 погиб из-за жесткой посадки 

Вероника Полынина 4 минуты назад
Военный вертолет разбился в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В районе подмосковного Клина совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.
По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Авария произошла около 20.00 мск в 20 км от Клина при выполнении учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта, отметили в Минобороны.
К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования Воздушно-Космических сил.
Телеграм-канал Mash сообщает, что экипаж Ми-8 состоял из трех человек, все они погибли. Падение произошло в районе деревни Захарово. Предположительно, машина принадлежит военной базе в Клину-5.
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Происшествия , Министерство обороны
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