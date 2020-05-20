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Жительница Татарстана убила сына и покончила с собой 

Алиса Селезнёва и ещё 4 36 минут назад
Жительница Татарстана убила сына и покончила с собой
Фото: РИА Новости
Тела восьмилетнего мальчика и его мамы обнаружил, придя домой, житель Альметьевска. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 мая.
«Было обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38–летней матери, которая предположительно покончила с собой. При этом дверь квартиры была заперта изнутри», — отмечается в сообщении.
В следкоме рассказали, что на месте преступления также была изъята записка, предположительно оставленная матерью ребенка. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
«Рамблер» писал, что ранее жительница Омска убила свою двухлетнюю дочь из-за того, что ребенок накрошил, когда ел булочку. Гособвинение попросило суд назначить женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы.
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Происшествия , Альметьевск , Республика Татарстан
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