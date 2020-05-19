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Парикмахер заразил коронавирусом десятки клиентов 

Вероника Полынина 36 минут назад
Парикмахер заразил коронавирусом десятки клиентов
Фото: РИА Новости
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека, сообщает РИА «Новости».
После контакта с парикмахером коронавирус был выявлен в семи семьях — положительный тест на инфекцию сдали 23 человека. В настоящий момент парикмахер проходит лечение в больнице — у зараженных им клиентов болезнь протекает бессимптомно. Они находятся дома под медицинским наблюдением.
Отмечается, что в числе контактов парикмахера оказались пять сотрудников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Несмотря на отрицательные тесты, они отстранены от работы и находятся дома под медицинским наблюдением.
Как сообщал «Рамблер», количество заболевших коронавирусом в России достигло 299 941 человек. За прошедшие сутки выявлено 9 263 случая заболевания. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек. В Белгородской области коронавирус подтвержден у 1361 человека, 12 человек скончались.
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Происшествия , РИА Новости , Белгородская Область
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