Россиянин покашлял в магазине и получил удар бутылкой

Продавец одного из магазинов в Москве избил покупателя за то, что тот кашлянул в его сторону. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Некоторое время назад посетитель одной из торговых точек в столице кашлянул в сторону ее сотрудника, уроженца одного из государств Средней Азии. Тот счел, что это было сделано им специально, взял бутылку объемом в литр и ударил ею клиента по голове.

РЕН ТВ не уточнил, из какого материала была сделана бутылка, но сообщил, что в результате удара ею посетитель магазина получил перелом и был госпитализирован. В свою очередь, продавец был задержан сотрудниками правоохранительных органов . С него была взята подписка о невыезде.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 34-летний ранее судимый ныне безработный житель Санкт-Петербурга по имени Марат ударил кулаком в лицо контролера пропускных пунктов станции метро «Нарвская» за то, что тот попросил его надеть защитную маску. Потерпевший был доставлен в больницу с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавший был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои».