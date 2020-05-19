Задержан мэр Азова

По информации источника, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Сам Ращупкин оказался в доступе оп телефону, однако отказался от комментариев, заявив, что «нужно разобраться».

Официальной информации от каких либо ведомств на этот счёт пока не поступало. Главой администрации Азова Ращупкин, которому сейчас 40 лет, был назначен решением городской Думы в январе 2016 года.