Задержан мэр города на Сахалине

Инспекторы остановили лодку чиновника в охотничьих угодьях Охинского городского округа, в районе залива Байкал. При осмотре были обнаружены 12 гусей и 45 уток, из которых 19 являлись самками.

"По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи в отношении данных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сергей Прохоренко.

Отмечается, что ранее Гусев привлекался в ответственности за похожее нарушение и был лишен права охотиться на один год.