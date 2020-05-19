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Мэра города на Сахалине задержали за браконьерство 

РИА Новости 1 час назад
Задержан мэр города на Сахалине
Фото: администрация городского округа Охинский
На Сахалине задержали за браконьерство мэра города Оха Сергея Гусева, сообщает РИА "Сахалин-Курилы" со ссылкой на министерство экологии региона.
Инспекторы остановили лодку чиновника в охотничьих угодьях Охинского городского округа, в районе залива Байкал. При осмотре были обнаружены 12 гусей и 45 уток, из которых 19 являлись самками.
"По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи в отношении данных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сергей Прохоренко.
Отмечается, что ранее Гусев привлекался в ответственности за похожее нарушение и был лишен права охотиться на один год.
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Происшествия , Сергей Прохоренко , Сергей Гусев , РИА "Сахалин-Курилы" , Оха
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