Стала известна личность устроившего стрельбу в Москве

Стало известно имя мужчины, который устроил стрельбу в доме по улице Малышева в столице. По данным РЕН ТВ, его звали Алексей Бурмистров.

Как уточняется, в одной квартире с ним проживал его сын.

Ранее стало известно, что полицейский проник в квартиру подозреваемого через окно и задержал его.

Напомним, что стрельба произошла в доме на улице Малышева. Сообщалось, что мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова. Позднее в полиции заявили, что стрельба велась, по предварительной информации, из охолощенного оружия.

По данному факту проводится проверка.