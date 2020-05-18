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Стало известно имя мужчины, устроившего стрельбу в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Стала известна личность устроившего стрельбу в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Стало известно имя мужчины, который устроил стрельбу в доме по улице Малышева в столице. По данным РЕН ТВ, его звали Алексей Бурмистров.
Как уточняется, в одной квартире с ним проживал его сын.
Ранее стало известно, что полицейский проник в квартиру подозреваемого через окно и задержал его.
Напомним, что стрельба произошла в доме на улице Малышева. Сообщалось, что мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова. Позднее в полиции заявили, что стрельба велась, по предварительной информации, из охолощенного оружия.
По данному факту проводится проверка.
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