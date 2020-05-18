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Бросивший семью россиянин отобрал квартиру погибшего бортпроводника SSJ-100 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В семье погибшего бортпроводника SSJ-100 новая беда
Фото: РИА Новости
Бросивший семью россиянин отсудил долю в квартире своего сына-бортпроводника, который погиб в результате катастрофы с самолетом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал НТВ.
По данным телеканала, отец москвича Максима Моисеева Дмитрий ушел из семьи, когда сыну было два года, и не общался с ним до самой его гибели в 2019 году. Однако после трагедии он решил претендовать на принадлежавшую погибшему долю в квартире. Как рассказал брат бортпроводника Никита, после смерти Максима, эвакуировавшего пассажиров из горящего лайнера, отец появился только два раза. Первый раз его видели в аэропорту, а второй, спустя месяц, — в кабинете нотариуса.
Сначала россиянину предлагали страховые выплаты, но он отказался.
«А через месяц вернулся с адвокатом, сказал, что был не в себе и хочет все», — рассказала бабушка Максима Татьяна Ерохина.
Именно ей и принадлежит недвижимость, в которой есть доля умершего внука. Муж Ерохиной получил это жилье за выслугу лет.
«Не в деньгах дело, дело в памяти. Вся жизнь Максима здесь прожита. И просто пришел человек и отнял?» — поделился Никита.
По его словам, родственники погибшего все же надеются оспорить решение суда и уже подали апелляцию.
Сам Дмитрий Моисеев заявил, что 90 процентов того, что говорит его бывшая жена о том, что он якобы не общался с сыном, — ложь. При этом публично обсуждать ситуацию мужчина отказывается.
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Происшествия , Татьяна Ерохина , Дмитрий Моисеев , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево
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