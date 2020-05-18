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18-летний россиянин без причины застрелил первого встречного 

Lenta.ru 25 минут назад
Россиянин без причины застрелил первого встречного
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
В городе Кимры Тверской области задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он без причины убил из пистолета мужчину. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщаетрегиональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, днем 27 апреля неподалеку от тверской деревни Мерлино россиянин встретил 48-летнего местного жителя, выстрелил ему в голову из пистолета, а затем нанес многочисленные удары ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался.
Убийца был не знаком с жертвой, считают в СКР.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее, 12 мая, сообщалось, что задержанный в городе Кимры Тверской области предполагаемый террорист оказался серийным поджигателем. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, он причастен к поджогам автомобилей нескольких чиновников городского комитета по управлению имуществом, а также попыткам поджогов их домов и служебных кабинетов.
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Происшествия , Криминал , СКР , Мерлино , Тверская Область
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