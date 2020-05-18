Осужденные за теракт в Петербурге пожаловались на пытки

Члены банды, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пожаловались на пытки в петербургском СИЗО №1 «Кресты». Об этом в понедельник, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Истцы, подавшие иски к тюремщикам, — Акрам Азимов Мухамадюсуп Эрматов . 10 декабря 2019 года они были приговорены Вторым Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждый. Теперь оба осужденных подали практически одинаковые иски в Колпинский районный суд Петербурга.

Азимов и Эрматов обвиняют в пытках сотрудников СИЗО №1, требуют устранить нарушения и выплатить им компенсации. В частности, Азимов просит обязать суд взыскать с ответчика более 238 тысяч рублей.

В своей жалобе Азимов утверждает, что с 13 по 24 марта 2019 года он содержался в камере с девятью людьми (в том числе — курящими) при плохой вентиляции, а потому страдал из-за нехватки свежего воздуха. Затем его перевели в другую камеру: там Азимову приходилось пить воду из-под крана, пахнущую хлором. Она вызывала у него «рвотный рефлекс».

Среди других жалоб осужденного — хронический недосып из-за ранних подъемов и поздних отбоев в СИЗО и отсутствие горячей пищи в дни транспортировки в суд. Все это истец квалифицирует как пытку.