Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео 

Солнечногорске подростки обворовали супермаркет. Школьники проникли в магазин через черный вход и, дождавшись его закрытия, сложили в чемодан одежду, продукты, алкоголь и табак, после чего покинули помещение. В общей сложности молодые люди вынесли из торгового заведения товаров на 250 000 рублей.

Обнаружить юных воришек удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Пока их отправили на самоизоляцию, а отвечать за проступок придется родителям подростков — им грозят штрафы за неисполнение родительских обязанностей.