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Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
В Солнечногорске подростки обворовали супермаркет. Школьники проникли в магазин через черный вход и, дождавшись его закрытия, сложили в чемодан одежду, продукты, алкоголь и табак, после чего покинули помещение. В общей сложности молодые люди вынесли из торгового заведения товаров на 250 000 рублей.
Обнаружить юных воришек удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Пока их отправили на самоизоляцию, а отвечать за проступок придется родителям подростков — им грозят штрафы за неисполнение родительских обязанностей.
Происшествия , Видео , Солнечногорск
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